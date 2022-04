VIDEO. Los Ángeles Galaxy presume al ‘Pescadito’ Ruiz y a ‘Chicharito’ Hernández

Los Ángeles Galaxy atraviesa por un gran momento en la MLS, los angelinos han arrancado con el pie derecho la temporada y a través de redes sociales se percibe el apoyo de la afición, incluso de varios exjugadores de la institución.

Tal es el caso de Carlos ‘Pescadito’ Ruiz, histórico delantero guatemalteco que estuvo presente en el ‘Clásico del Tráfico’ donde el Galaxy derrotó 2-1 al LAFC.

El Galaxy presumió la visita del ‘Pescadito’ Ruiz y compartio un video a través de redes sociales donde se enfunda en un abrazo con el ‘Chicharito’ Hernández en una convivencia tras el partido ante el LAFC.

“Los dos máximos goleadores de Concacaf”, fue el mensaje del equipo angelino en un video compartido en las redes oficiales del club.

The two greatest goal scorers in @Concacaf 🤝 @CH14_ x #LAGalaxy pic.twitter.com/nxB97ldQ4w

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 10, 2022