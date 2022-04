Fuerte crítica a Cristiano Ronaldo: “Se cree que es un Dios”

El astro del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha sido criticado duramente por su comportamiento tras la derrota de su equipo ante el Everton, el sábado, por la Premier League y ahora es el exjugador del Liverpool, José Enrique, el que le ha lanzado duras palabras.

Cabe mencionar que CR7 se vio envuelto en una polémica al golpear la mano de un adolescente, con autismo, que lo grababa mientras salía del campo, haciendo caer el móvil del aficionado y destruyéndolo.

“Hay una investigación en curso y hay agentes que trabajan con el Everton para analizar las imágenes de videovigilancia y que reúnen la totalidad de los testimonios para determinar si se ha cometido un delito”, expresó este domingo la policía.

Y esta vez fue el exdefensa español José Enrique, que jugó con el Liverpool entre 2011 y 2016, habiendo pasado por el Newcastle, Valencia o Zaragoza, el que se sumó a las críticas.

Pero agregó: “Eso no quiere decir que no sea uno de los mejores jugadores de la historia de futbol, pero como persona no me gusta”.

I always said it. Don't like him he believe is God and can do whatever he wants. That doesn't take that is been one of the best players in the history of football but as a person don't like him pic.twitter.com/6ldv6HsmcU

— José enrique (@Jesanchez3) April 10, 2022