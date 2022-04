Mario Escobar con importante nombramiento en la Liga de Campeones de Concacaf

El camino hacia la final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2022 está llegando a su fin, después que Pumas y Seattle Sounders obtuvieron victorias en casa en los partidos de ida de las semifinales que se celebraron la semana pasada.

Si bien Pumas y Seattle confían en sus posibilidades de asegurar un lugar en la final después de sus respectivas victorias, las cosas aún están muy abiertas para los partidos de vuelta. Tanto Cruz Azul como New York City FC pudieron anotar goles cruciales fuera de casa, que podrían servir como desempates en los partidos de vuelta.

Una victoria de 1-0 para La Máquina sería suficiente para un lugar en la final , mientras que New York requeriría un resultado de 2-0 en casa para avanzar a la final del certamen.

