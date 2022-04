Xavi: “Hemos cometido errores que se pagan en Europa y nos vamos decepcionados”

Luego de finalizado el encuentro que dejó fuera de la Europa League al FC Barcelona ante el Eintracht, Xavi Hernández habló minutos después del pitazo final, el cual firmó el fin de la aventura culé por este campeonato.

“No hemos sabido atacar de la mejor manera. Ellos han sabido salir bien a la contra. Se han encontrado con un penalti, luego con un golazo tras una pérdida nuestra”, comenzó el entrenador culé.

“El partido iba mazazo tras mazazo. No hemos estado bien, hemos tenido el balón, pero no hemos sabido generar lo suficiente para hacerles daño. Hemos cometido errores que se pagan en Europa y nos vamos decepcionados porque teníamos muchas esperanzas en la competición”, añadió.

¿Es un fracaso esta eliminación para el Barça?

“No es un fracaso, lo hemos intentado, nos hemos dejado todo en el campo. Si hay fracaso, que nos sirva para aprender. Han sido mejores en los dos partidos y hay que felicitar al Eintracht”, respondió.

Sobre las más de 25 mil personas del público visitante…

“No nos ha ayudado el ambiente. Parecía una final con el campo dividido. El club debe estar chequeando que ha pasado”, concluyó.

La última esperanza del Barça es la casi inviable Liga

Desde la llegada de Xavi, los culés no han podido ganar ningún encuentro como local en las competiciones que ha enfrentado, en Champions no pudo contra el Benfica y en la Europa League no pudo ante el Nápoles, Galatasaray y este jueves cayó eliminado en casa ante el Eintracht.

Ante este duro golpe que es la eliminación, los culés ya solo tienen como única opción de título LaLiga Santander, pero estando 12 puntos por debajo del líder (Real Madrid), todo parece indicar que esta será una temporada en blanco para los dirigidos por Xavi, quienes parecen tener como única recompensa su clasificación a la siguiente edición de Champions si quedan dentro del ‘Top 4’ liguero.