El Torneo Clausura 2022 retomará sus acciones este fin de semana con la jornada 17, esto luego de que el pasado miércoles se jugará el duelo restante de la jornada 14 y se adelantara un partido de la fecha 19.

La jornada 17 contará con con tres partidos sábado y la misma cantidad el domingo, la jornada dará inicio este 16 de abril con el duelo a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi, el líder Cobán Imperial recibe a Antigua GFC. En un horario que se está volviendo costumbre para Malacateco, los toros disputarán el segundo duelo de la fecha a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía ante Achuapa.

Los duelos sabatinos finalizarán con un partido entre clubes históricos del país, la rivalidad entre Xelajú MC y Municipal tendrá un nuevo capítulo en su historia y a las 20:00 horas se enfrentarán en el Mario Camposeco.

El duelo entre Sololá vs. Guastatoya reanuda la actividad futbolera el domingo en el Xambá 94 a las 11:00 horas, luego le sigue un apasionante Nueva Concepción vs. Iztapa a las 15:00 horas, partido que podría acrecentar la crisis en los “potros” y la fecha termina en el Doroteo Guamuch Flores con el Comunicaciones vs. Santa Lucía a las 17:00 horas.

Así se jugará la jornada 17 del Torneo Clausura 2022

Sábado 16 de abril

15:00 horas Cobán Imperial vs. Antigua GFC (Tigo Sports)

19:00 horas Malacateco vs. Achuapa (Claro Sports)

20:00 horas Xelajú MC vs. Municipal (Tigo Sports)

Domingo 17 de abril

11:00 horas Sololá vs. Guastatoya (Tigo Sports)

15:00 horas Nueva Concepción vs. Iztapa (Claro Sports)

17:00 horas Comunicaciones vs. Santa Lucía Cotz. (Tigo Sports y Televisión Abierta)

