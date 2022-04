¡Insólito! Transgénero embarazó a dos reclusas en cárcel para mujeres

Una mujer transgénero recluida en la cárcel “Edna Mahan Correctional Facility for Women” en Nueva Jersey, Estados Unidos, embarazó al menos a dos reclusas con las que mantuvo relaciones sexuales.

Las presas no identificadas quedaron embarazadas en el reclusorio “solo para mujeres” luego de tener “relaciones sexuales consensuales con otra persona encarcelada”, dijo el Departamento de Correcciones del estado al diario NJ.com.

En 2021, Nueva Jersey promulgó una política para permitir que los presos sean alojados de acuerdo con su identidad de género preferida. La política fue parte de un acuerdo de una demanda de derechos civiles presentada por una mujer obligada a vivir en prisiones para hombres durante 18 meses.

