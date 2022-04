Empresa de Piqué aseguró €24 millones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí

El medio español “El Confidencial” desveló este viernes unos audios en los que hay un intercambio de palabras entre Gerard Piqué, central del FC Barcelona, y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española (RFEF), en la que hablan sobre el negocio de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Los audios que son de 2019, dejan claro el negocio realizado entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, la empresa Kosmos Holding, la cual es propiedad del central culé, le presentó a los directivos de la federación española los contactos que el país árabe. Sela, empresa pública de Arabia Saudí, firmó con la RFEF por seis año, pagando 40 euros por edición, cada año esto le deja una comisión de 4 millones de euros a la empresa de Piqué.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, el once de noviembre de 2019 negó que la empresa del central español tuviera algún acuerdo de comisión por parte del lado español. “La empresa Kosmos que nos presentó a la gente de arabia y se puso en contacto con la RFEF le dijo desde el primer momento que no le íbamos a pagar ninguna comisión”, expresó el presidente de la RFEF.

Rubiales felicita a Piqué

Días después a lo expresado por el presidente en “El Partidazo de Cope”, Rubiales le mandó un audio a Piqué en el que lo felicitaba por haber conseguido el acuerdo con Arabia Saudita. “Geri, enhorabuena. Vengo a fecilictarte y no no me refiero a tu gol. Sino a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí”, expresó Rubiales.

Piqué promocionó el nuevo formato de la Supercopa

Dentro de las conversaciones publicadas por “El Confidencial”, Rubiales envía un audio a Piqué en el que habla sobre una nueva estrategia y el nuevo formato de jugar la Supercopa, en principio se tendría como sede el Camp Nou, aunque esto sería comentado previamente al Real Madrid, ofreciéndole también a jugar en el Santiago Bernabéu, pero la idea principal era el Camp Nou.

“A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene bien para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa… Yo creo que legitimidad tenemos”, señala Rubiales en el audio desvelado.

Desde la propuesta de Piqué, el central azulgrana tuvo el visto bueno para buscar compradores para este torneo, y como se puede escuchar en otro de los audios, Piqué le explica como funcionará el contrato con los saudíes.

“A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça… a los otros se les paga 2 y 1… son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos… le decimos que si no, el Madrid no va… y le sacamos un palo más o dos palos más…”, expresa Piqué.

