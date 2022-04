Guatemaltecos mueren en EE.UU. tras volcar embarcación

Dos guatemaltecos murieron ahogados en Long Island Sound, en el condado de Fairfield, Connecticiut, Estados Unidos, tras volcar la embarcación en la que viajaban.

De acuerdo con el reporte de medios internacionales, los familiares de los connacionales explicaron que ellos salieron a pescar en compañía de otras personas. Todos los navegantes eran originarios de Guatemala y residían en Stamford.

Sin embargo, no pudieron volver a la costa debido a los fuertes vientos y la fuerte corriente, por lo que el pequeño bote en el que se transportaban, de unos 12 pies, quedó volcado.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ludin Cifuentes e Isaac Cifuentes. Ambos eran originarios del departamento de Retalhuleu.

El diario News12 Connecticut detalló que el Departamento de Energía y Protección Ambiental de esa localidad informó que los hombres estaban a una milla de la costa de West Beach en Stamford y llevaban puestos sus chalecos salvavidas.

Agregó que el Departamento de Bomberos de Stamford dijo en un comunicado que tras volcarse la embarcación, dos de los hombres sacados del agua estaban inconscientes y no respondían, mientras que los otros dos “respondieron a medias”.

Agregó que los socorristas de Stamford y la policía de Stamford llevaron a los otros navegantes afectados a las ambulancias de Stamford EMS que esperaban en West Beach en Stamford.

Uno de los hombres heridos fue declarado en el lugar como fallecido “después de que se hicieran largos esfuerzos para salvar su vida”. Posteriormente se confirmó el deceso del segundo.

