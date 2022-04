¡Los potros se despiden! Nueva Concepción comsuma su descenso tras caer ante Municipal

Este miércoles se celebró la actividad de la jornada 18 del Torneo Clausura 2022, con tres duelos en simultáneo, donde sobresalían los juegos entre Guastatoya vs. Comunicaciones y el Municipal vs. Nueva Concecpción.

Municipal sonríe en el liderato, mientras que la Nueva Concepción llora, con la victoria 2-0 de los rojos este miércoles, los ‘potros’ descienden a la Primera División tras una temporada en la Liga Nacional. Los goles escarlatas fueron obra de Steve Makuka y José Morales.

Municipal 2-0 Nueva Concepción

Un año duró la estadía de la Nueva Concepción en Liga Nacional. Los ‘potros’ llegaban al juego contra Municipal con la necesidad de ganar para seguir soñando con la permanencia, pero el sueño fue una pesadilla ya que los rojos fueron amplios dominadores del encuentro.

Municipal derrotó 2-0 a la Nueva Concecpión, resultado con el que los ‘potros’ descienden a la Primera División del futbol guatemalteco, los rojos, por su parte, se consolidan en el primer lugar con 36 puntos.

Las anotaciones fueron obra de Steve Makuka y José Morales, ambos en jugadas a balón parado, los errores condenaron a la Nueva Concepción que consuma su descenso a falta de cuatro jornadas para que finalice el Torneo Clausura 2022.

Los números de terror de la Nueva

Último lugar en la tabla general y último lugar en el acumulado, la Nueva Concepción es el equipo más goleado de la Liga Nacional con una diferencia de goles de -55, solamente han sumado 27 puntos en estos dos torneos en Liga Nacional.

Estos serán los últimos cuatro partidos de la Nueva Concepción en Liga Nacional:

J19: Nueva Concepción vs. Achuapa

J20: Santa Lucía vs. Nueva Concepción

J21: Nueva Concepción vs. Guastatoya

J22: Sololá vs. Nueva Concepción

Los cremas son sublíderes

Con solitaria anotación de Lynner García, Comunicaciones se impuso en su visita a Guastatoya (0-1), después de 5 años, los albos vuelven a ganar en la cancha del estadio David Cordón Hichos.

Los cremas suben a la segunda posición del Torneo Clausura 2022 con 33 puntos, Municipal es el líder de la tabla con 36 puntos, con un partido más que Comunicaciones.