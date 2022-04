Seis heridos tras embestida de un automóvil contra una multitud en Oslo

Seis personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital este domingo en Oslo después de que un coche embistiera contra la multitud durante una feria del automóvil, informó la policía.

“Seis [personas fueron] llevadas al hospital para realizar exámenes”, indicó la policía de la capital noruega en Twitter, sin aportar más detalles ni sobre la naturaleza del incidente ni sobre la gravedad de los heridos.

El incidente tuvo lugar en el aparcamiento de un salón del automóvil organizado en la capital noruega.

Police at the site of a car accident at Bjerkebanen in Oslo, Norway, 24 April 2022. Six people were injured in an accident after a driver lost control in a skid and drove into a grandstand during a motor show. 📷 epa / ntb / Hakon Mosvold Larsen#epaphotos #epaimages pic.twitter.com/yzlOF7HI79

