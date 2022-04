Mau Montaner y su esposa esperan su primer hijo y revelan el sexo

Apenas hace unas semanas se anunció la llegada de Índigo, hijo de Camilo y Evaluna, y ahora la familia Montaner está en espera de un nuevo integrante.

Sara Escobar, esposa de Mau, confirmó la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Además, la pareja también anunció el nombre del nuevo nieto de Ricardo Montaner, se llamará Apolo.

En el video que reúne tiernas fotos de la pareja, Mau posa junto a su pareja, quien muestra su abultado vientre. Recordemos que ellos se casaron en Tulum, en México, en febrero del 2018.

El cantante venezolano se mostró feliz con la llegada de su nieto y en sus redes sociales escribió:

“Anoche en medio de mi concierto, Mau y Sara anunciaron la llegada de mi nietito ,lo teníamos guardado en secreto, no podíamos con tanta emoción, mi concierto se llenó de una inédita sensación de llenura que superó mi auto control y algunas lágrimas se colaron irremediablemente … ¡#Apolo ya quiero conocerte ,ya te amo …!”, publicó.

Felicitaciones a Mau

El video conmovió a los seguidores de ambos, pero sobre todo a los integrantes de la familia Montaner, quienes esperan con emoción al pequeño Apolo.

Marlene Rodríguez, mamá de ‘Mau’, escribió: “Mis hijos Q felicidad!!! Los amo inmenso a los 3. Dios es bueno siempre ❤️❤️❤️❤️❤️. Ufff!!!”.

Mientras que Evaluna, quien está en plena recuperación tras el nacimiento de Índigo, comentó la feliz noticia con unos emojis y escribió ‘PRIMI’, refiriéndose a la relación de primos que Índigo y Apolo tendrán: “😭😭😭😭😭PRIMIIIIIIII”.

La pareja conformada por el venezolano y la colombiana se ha consolidado como una de las más románticas en el panorama musical latino, pues ambos se han dedicado emotivas palabras y cada que tienen oportunidad, destacan sus halagos mutuos y hacen notar su cercanía a Dios.

“Hace ocho años nos conocimos, hace tres nos casamos y esto cada día se pone mejor. Me siento amada todos los días de mi vida. Amo cada pedacito de ti, los que conocí desde el primer año y los que sigo descubriendo cada día. Vamos por mil años más y un montón de hijos. Feliz aniversario”, escribió la joven de 31 años en su cuenta de Instagram en febrero de 2021.

Por su parte, Mau correspondió así: “Hace tres años me casé con la mujer de mi vida. La Paisa más linda que existe. No me lo creo. Dios me escogió a mí, What?!!!”.