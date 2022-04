Carlos Ruiz opina sobre la contratación de Luis Fernando Tena

El exfutbolista guatemalteco Carlos Ruiz, se refirió a la contratación del técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien obtuvo su tercera victoria consecutiva como máximo responsable del banquillo de la Selección Nacional de Guatemala tras vencer a Cuba (1-0), Haití (2-1) y El Salvador (4-0).

Agregó que Guatemala es el país que mejor paga en Centroamérica, pero nunca ha ido a un Mundial y el nivel futbolístico está lejos del profesional en el tema infraestructura y la forma de tratar al futbolista.

La Selección Nacional de Guatemala tuvo que afrontar un inconveniente en el aeropuerto de Houston al quedarse varada por las condiciones climáticas durante la noche del lunes y madrugada de este martes previo a trasladarse a la sede del juego ante México.

Asimismo, recalcó la relevancia que toma para Guatemala en este nuevo proceso con Luis Fernando Tena, medirse a rivales como México.

-->

Our very own Carlos “Pescadito” Ruiz has launched the pre-sale for his book! Excited to read about his journey to #LAGalaxy and that golden gol for the first MLS Cup! ⬇️

Link: https://t.co/MLao2uljUb

Support this legend by ordering his book! Share it with future gens! @FishCr20 pic.twitter.com/2QnqRa1qVS

— AFJA Youth Soccer Academy 🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇵🇦 (@AFJAES) April 22, 2022