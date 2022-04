Aspirante a fiscal, Darleene Monge: “Estaría comprometida con proporcionar justicia a la población”

El presidente Alejandro Giammattei inició este martes con las entrevistas a los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) como parte del proceso antes de decidir a quién designará en el cargo.

Una de las candidatas que presentó su plan de trabajo hoy al mandatario es Darleene Apolonia Monge Pinelo, quien integra la nómina final de seis candidatos.

El gobernante indicó que la profesional es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y cuenta con estudios en la materia cursados en Guatemala y España.

Entrevista a la aspirante Monge

Estas son las preguntas que Giammattei le planteó a la candidata Darleene Monge y las respuestas que brindó la profesional:

¿Cuál considera que es la mayor debilidad del MP en este momento?

La falta de credibilidad que hay en la población, yo pienso que los ciudadanos deben estar más informados de todo lo que sucede en el MP, es un derecho de la población. La justicia es un derecho que todo ser humano anhela.

Otra debilidad que señalé en mi plan de trabajo es la capacitación, pues considero que debe crearse una escuela de capacitación de fiscales, pues por ahora se tiene una unidad, pero el proceso de formación no se hace para el personal que va a ingresar al MP.

Es necesario que un fiscal que va a ingresar al MP esté al menos tres meses en esa escuela, donde se le capacite dentro del ámbito penal, pues tiene la teoría como abogado y notario, pero no así la práctica.

Él debe saber realmente cómo es una audiencia, cuál es el rol del MP en estas diligencias, entre otros temas. La escuela se debe dedicar a hacerle algunas escenas sobre las audiencias para que vaya empoderado al asumir el cargo.

¿En su primer año de gestión como fiscal general, cuáles serían las principales gestiones, cambios o acciones administrativas que realizaría dentro del MP?

Tienen que hacerse muchos cambios, pues la justicia es algo que la población anhela y yo estaría comprometida con la población en proporcionarle justicia. Que la persona presente su denuncia y que tenga la certeza de que se va a realizar la investigación correspondiente.

Yo tengo 24 años de trabajar en el MP y me he desempeñado en varias fiscalías, incluso en el interior de la república, y he visto que el anhelo de la población es la justicia y también es su derecho. Considero que realmente una persona que presenta una denuncia tiene el derecho de que esta se diligencie de la mejor manera posible.

¿De qué forma o mediante qué política criminal garantizaría durante su gestión el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales de las partes durante el proceso penal?

Las partes tienen que ser garantizadas en sus derechos humanos, esto para la víctima, denunciante y querellante. Se le debe dar atención especial a la víctima, pues muchas veces está afectada psicológicamente, así que se le debe dar seguimiento y acompañamiento durante el trámite del proceso penal que ha presentado.

También al querellante se tiene que acompañar y brindarse también sus derechos humanos.

¿Cuáles serían sus primeras acciones de ser electa?

Las primeras acciones sería integrar el equipo de trabajo, ya he pensado y he platicado con algunos compañeros fiscales que tienen bastante experiencia en el MP al igual que yo y ellos serían los que me acompañarían en la gestión del MP.

Ellos harían un diagnóstico de cómo está el MP para hacer una reorganización, porque realmente pienso que se necesita contratar más personal, pues se está en toda la república, hay fiscalías en los 340 municipios, pero deben ser más apoyadas para que rindan los frutos que se quieren.

¿Qué mejoras haría al modelo de gestión de casos?

Actualmente está el GIT, que se encarga de la gestión integral de casos, donde se conocen casos antiguos y nuevos. Yo haría un sistema que se encargue específicamente de la mora, con una agencia especial para que se diligencien mejor los casos.

La ley orgánica del MP contempla la vinculación con otros organismos del Estado y agencias, ¿además de ello, considera vincularse a organizaciones internacionales para apoyar su labor?

Yo pienso que es muy importante el apoyo que se da. El apoyo que tiene el Ministerio Público con Gobernación, el Inacif, la PGN, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Intelectual, para que pueda dar los frutos que realmente se quieren.

¿Desea agregar algo más?

Solo quiero agradecerle la entrevista, señor presidente, y que Dios lo ilumine en esta decisión tan difícil y trascendental como es el jefe del MP, porque la población realmente espera resultados de la institución.