EE. UU. confirma un primer caso de gripe aviar en un humano

EE. UU. confirmó la noche del jueves el primer caso de gripe aviar en un humano en el país. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) anunciaron que una persona dio positivo al virus H5N1 en Colorado. Las autoridades sanitarias estadounidenses precisaron que el paciente, un hombre de 40 años, había estado en un programa de trabajo ayudando a retirar pollos de una granja infectada; presentó fatiga por unos pocos días, pero ya se había recuperado. El hombre fue aislado y está siendo tratado con un medicamento antiviral.

Los CDC apuntaron, además, que las otras personas involucradas en la operación en la granja de pollos dieron negativo a las pruebas de detección del virus, pero se están sometiendo a test adicionales como medida de precaución.

CDC & Colorado have reported the first US human case of H5 bird #flu. The patient had exposure to H5N1-infected poultry, is being treated with flu antiviral drugs, and only reported fatigue as a symptom. Risk to the general public remains low. Read more: https://t.co/RZBlnWytIG. pic.twitter.com/BG7in9wU71

— CDC (@CDCgov) April 29, 2022