Rusia estuvo cerca de capturar a Zelensky durante las primeras horas de la invasión

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, estuvo muy cerca de haber sido capturado por las fuerzas rusas durante las primeras horas de la invasión de Ucrania, según reveló el mismo mandatario en una entrevista.

Desde que las tropas rusas cruzaron a Ucrania el 24 de febrero, Zelensky ha ganado elogios internacionales y ha sido comparado repetidamente con varios líderes de la historia del mundo, como Winston Churchill, por cómo ha manejado la invasión del país hasta el momento.

Zelensky publica discursos nocturnos para los ucranianos a través de Facebook y otros más ante legisladores de todo el mundo, en un intento por impulsar el apoyo internacional a Ucrania.

Pero, en una entrevista con la revista Time, se reveló que Zelensky casi fue capturado por sicarios rusos a quienes se les ordenó “asesinarlo a él y a su familia”.

El presidente ucraniano fue informado por el ejército del país de que los equipos de ataque rusos “se habían lanzado en paracaídas sobre Kiev para matarlo o capturarlo a él y a su familia” durante las primeras horas de la invasión, según la revista.

El personal de Zelensky dijo que las tropas rusas hicieron dos intentos fallidos de asaltar el complejo presidencial en Kiev el 24 de febrero, mientras que el presidente de Ucrania buscó refugio dentro de los muros del complejo con su esposa Olena y sus dos hijos, de 17 y nueve años.

También dijo que sus recuerdos de las primeras horas de la guerra estaban “fragmentados” al recordar haber ido a decirles a sus hijos que el bombardeo había comenzado.

