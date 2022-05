Por epidemia de gripe aviar, Francia sacrifica a 16 millones de aves de corral

Autoridades de Francia informaron este lunes que 16 millones de aves de corral han tenido que ser sacrificadas debido a la epidemia de gripe aviar, un número récord en su territorio. Desde el primer caso detectado en el norte del país, a finales de noviembre del año pasado, el virus se propagó a 1 mil 364 granjas, más de la mitad en el oeste, donde las autoridades llevaron a cabo sacrificios masivos, incluso de animales sanos de forma preventiva.

“El pico de la epidemia quedó atrás a finales de marzo y la epizootia se desacelera”, explicó el ministerio de Agricultura. Las crisis vinculadas a la gripe aviar suelen concentrarse en el suroeste del Francia, sobre todo en las explotaciones de patos destinados a la producción de fuagrás. En 2021 se registraron casi 500 focos y alrededor de 3.5 millones de aves, sobre todo patos, fueron sacrificadas.

La gripe aviar, que propagan animales migratorios procedentes de Asia, posee un carácter estacional: comienza normalmente en octubre en Europa y se prolonga hasta el mes de abril. Por primera vez, aves salvajes contaminaron granjas al regresar de los países del sur, lo que ha provocado una segunda oleada que está llegando a su fin.

Estas crisis generan importantes costos para los criadores, a causa del cese de la producción y del cierre de mercados a la exportación, y para el Estado, que abona indemnizaciones por animales sacrificados y pérdidas asociadas.

La semana pasada, tanto China como EE. UU. confirmaron casos de gripe aviar en humanos. Hay muchas cepas diferentes de gripe aviar: 16 subtipos H y 9 subtipos N, pero solo los etiquetados como H5, H7 y H10 han causado muertes en humanos. Los síntomas de esta enfermedad incluyen fiebre, tos, dolor de garganta ya veces enfermedades respiratorias graves y neumonía. No obstante, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de EE. UU. consideran que la amenaza es baja, pues la diseminación del virus en las personas requiere de contacto directo con un ave infectada.

-->

CDC released a #flu Health Advisory regarding the ongoing H5 bird flu outbreaks in US wild birds/poultry. One US human case has occurred in a patient with direct exposure to infected birds. Risk to the public remains low. Clinical guidance is available: https://t.co/fS98Wnz3KP. pic.twitter.com/s6eNHYfcv9

— CDC (@CDCgov) April 30, 2022