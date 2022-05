El Real Madrid apela a la “magia” del Bernabéu para remontar ante el City

Cuatro días después de ganar la Liga, el Real Madrid sueña con una remontada el miércoles ante el Manchester City (13:00 horas) que le dé el pase a la final de la Champions amparado en la ‘magia’ de su Santiago Bernabéu.

⌛️ Just 90 minutes from Paris!

🤔 Which two will reach the final?#UCL pic.twitter.com/CzitrzyNRe

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2022