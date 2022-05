¡La remontada se pintó de rojo! el Liverpool es el primer finalista de la Champions

Este martes se disputó la primera semifinal de la UEFA Champions League, La Cerámica fue la sede de un apasionante encuentro en el que el Villarreal empató la serie, pero la embestida roja en la segunda parte le dio el triunfo al Liverpool 2-3 y los ingleses se convierten en finalistas de la Champions League.

El Villarreal tenía una misión clara en mente, buscar la remontada, los de Emery iniciaron con mayor autoridad el encuentro mejorando la imagen de Anfield, pero el Liverpool era constante en la presión.

Al 3, un centro de Estupiñán es encontrado por Capoue y con el talón dio un pase de gol que encontró solo a Boulaye Dia y de primera intención mandó el balón al fondo de la red (1-0) desatando la euforia del estadio que comenzaba a sentir aroma de remontada.

Los reds, luego del primer gol, intentaron tener el dominio del balón, pero no les fue posible ante la constante presión del Villarreal que quería aprovechar la ventaja moral del gol.

El duelo poco a poco se convirtió en un partido de manejo en la media cancha, la solidez defensiva del Villarreal obligaba a los ingleses a intentar disparos de larga distancia para sacudirse la presión.

Un error en salida de Keita, consecuencia de la presión, dejó en posición de contragolpe a Gerard Moreno, el español, quien no parecía estar al 100% físicamente, filtró un balón para Lo Celso y ante la salida de Alison fue derrumbado dentro del área.

El Referí central no decidió marcar penal y el VAR no intervino en la jugada en la que pareció que el argentino buscaba el contacto del portero que estaba en estático.

Trascurrían 40 minutos en el encuentro, cuando Étienne Capoue realizó un centro perfecto a la cabeza de Coquelin, quien le ganó el salto a Alexander-Arnold y envió el balón en el fondo de la red, dejando a Alisson de pie, y puso la Cerámica a celebrar por todo alto, ya que, el 2-0 que significaba el empate en la serie (2-2).

La ventaja al descanso en La Cerámica se la llevó el Villarreal con 2-0, logrando de esta manera empatar la serie. En el inicio de la segunda parte, Jürgen Klopp hizo ingresar a Luis Díaz por Diogo Jota, esto para intentar ponerse por delante en la serie.

El ingreso del colombiano y los centros de Alexander-Arnold se convirtieron en las mejores herramientas en ataque del Liverpool, que con el inicio de la segunda parte se mostró como el principal dominador.

Cuando se jugaba el minuto 60′, el Liverpool mostró su imagen esperada, constantes llegadas al arco de Rulli hacía resaltar la defensa Groguet se luciera, pero de a poco la imagen parecía de un Villareal que solo aguantaba y en cualquier momento se rompía.

Una mala marca de Pau Torres le permitió a Fabinho al 61′ encontrar un buen espacio dentro del área y de un zapatazo envió el balón al fondo de la red (2-1) colando la “5” entre las piernas del portero argentino y puso de nuevo a los reds arriba en el global 2-3.

5 minutos después del primer gol del Liverpool, un centro de Alexander-Arnold encontró solo a Luis Díaz y el colombiano de cabeza coló de nuevo el balón entre las piernas de Rulli y puso el empate 2-2 en La Cerámica, lo que ampliaba la ventaja de los “reds” 2-4 en el global.

Un Villarreal volcado al ataque se encontró mal parado, un pase al espacio para Mané, cerca del medio campo, dejó una mala salida de Rulli, el meta argentino intentó evitar que el senegalés controlara, pero se fue de largo y le dejó el arco solo al jugador red.

A pesar de un intento de Foyth de frenar al jugador del Liverpool, Mané no cedió y sin portero envió el balón al fondo de la red para firmar la remontada del Liverpool en La Cerámica (2-3) y ampliar la ventaja en el global a 5-2.

