Maestra de religión triunfa en OnlyFans: “me han dicho que soy dirigida por Satanás”

Nita Marie, es una madre de familia de 40 años, que pertenece al grupo de mujeres mayores que trabajan como modelos en la plataforma OnlyFans. Ella abrió una cuenta en la plataforma de contenido sexual para obtener un ingreso extra y recuperar la confianza en sí misma.

Marie tiene dos hijos y asegura ser una mujer devota de Dios. Incluso, se desempeña impartiendo clases de formación religiosa. Poco antes de divorciarse era una persona dedicada solo a la venta de cosméticos y los quehaceres del hogar. Sin embargo, cuando se alejó de su exesposo, la falta de dinero fue una de las principales causas que la motivaron a incursionar en su nueva faceta: ser modelo y creadora de contenido.

La ahora modelo señaló que los usuarios que acceden a su perfil tienen un rango de edad de 20 a 50 años. “Pero también tengo muchos chicos más jóvenes que tienen entre 20 y 30, son mi grupo demográfico más alto”, reveló.

