VIDEO. 31 años después: Mourinho lleva a la Roma a una final

La primera final de la Europa Conference League de la historia enfrentará el 25 de mayo en Tirana a la Roma italiana, de José Mourinho, con el Feyenoord holandés, tras la disputa este jueves de la vuelta de las semifinales.

El Feyenoord había ganado 3-2 en la ida al Marsella y selló su pase a la final al empatar 0-0 en la vuelta en Francia, mientras que la Roma se clasificó al ganar 1-0 este jueves al Leicester, con el que había igualado 1-1 en la ida en Inglaterra.

A la Roma le bastó un gol de Tammy Abraham en el minuto 11 para garantizarse su presencia en la final de Albania.

