ENTREVISTA. “Como maratonistas estamos siendo denigrados”, expresó Rivero

Luis Carlos Rivero denunció recientemente la falta de apoyo de parte de la Federación Nacional de Atletismo (FNA), esto ya ha llevado al nacional de 35 años ha ser citado junto a los dirigentes de la FNA por parte de la comisión de deportes del Congreso de la República.

Rivero expuso que durante toda su carrera el apoyo económico que ha recibido ha sido en su mayor parte proveniente de fondos privados y que lamenta no haber alzado la voz previamente. Además, el atleta que dijo estar cerca del retiro, expresó que desea dejar las bases para el cambió en la FNA.

A lo largo de su carrera el oriundo de San Marcos y también abogado y notario ha conseguido ser campeón centroamericano, ha ganado competencias en Costa Rica, Estados Unidos, Alemania y en diversas carreras nacionales.

En este 2022 ya ha participado en 5 competencias internacionales y no ha recibido apoyo, en marzo se le rechazó ayuda económica para un maratón que se realizaría en Países Bajos por falta de disponibilidad presupuestaria, la FNA en el actual año tiene un presupuesto de 10 millones 628 mil 598 quetzales.

El actual campeón centroamericano y poseedor del récord de la región en Maratón habló con Emisoras Unidas sobre la denuncia realizada hacia la FNA y como ha sido su camino en este deporte.

Muchos obstáculos frenan el apoyo de la federación a los atletas…

Desde el inicio empezó a pedir ayuda a la federación y siempre tuve problemas y obstáculos para recibir ayuda, nunca alcé la voz como debería de haberlo hecho.

¿Cómo se puede recibir ayuda económica por parte de la FNA?

La manera de funcionar de la Federación es que uno como atleta se haga cargo de sus gastos y si se consiguen logros, ellos le reintegran el dinero, de lo contrario no contribuyen.

¿Por qué se decidió a hacer la denuncia?

Este año son Juegos Centroamericanos, de nuevo busqué competencias para hacer marca que me clasifique a este evento y me volvieron a negar el viaje por falta de presupuesto en marzo. Se me hace prácticamente absurdo que no haya dinero siendo el tercer mes del año, y como siempre en mi carrera, una empresa privada me financió los gastos.

Cuando regresé de una de las competencias, me contactaron para reintegrarme mis gastos y ahí dije ‘¡hasta aquí!’. Si me lo hacen a mí, como no lo van a hacer con alguien que está empezando.

Con esto me decidí a enviar una carta a la comisión de deportes del Congreso de la República y me dieron eco, solicitaron que llegara el presidente del Comité Ejecutivo (Rodolfo Reyes) el pasado 3 de mayo. Ellos llegaron sin documentación y sin preparación, luego se mandó a hacer evaluaciones dentro de la FNA para ver como se ha estado trabajando en los últimos años.

La importancia de los patrocinadores…

Sino fuera por los patrocinadores, no sé qué fuera de mí. Yo como atleta solo percibo Q2 mil 500 mensuales como beca del Comité Olímpico Guatemalteco, pero gracias a Dios tengo negocios por aparte y los patrocinadores.

Yo mismo le tengo que pagar a mi entrenador y desde la federación te obligan a que quien te entrena les envíe una planificación anual, por lo que, ellos saben cuando uno sale a competir, pero este año llevo 5 competencias internacionales y no me han apoyado en ninguna.

Como maratonistas estamos siendo denigrados, yo sobrevivo del atletismo por negocios personales y mis patrocinadores, pero esta no es la realidad de la mayoría, ya que se tienen que buscar la vida y se acaba el sueño de ser atleta.

¿Ve posible ser dirigir la FNA?

Mi interés de ser dirigente no lo veo aún, siento que todavía tengo camino como deportista, mi retiro ya está muy cerca, pero yo, actual campeón centroamericano de maratón, sueño con ser bicampeón en las justas que se celebran este año, algo que no ha sido logrado por ningún maratonista nacional.