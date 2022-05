VIDEO. Camila Cabello cantará en la final de la Champions League

La UEFA confirmó este lunes que la cantante cubana-estadounidense, Camila Cabello, se presentará en la ceremonia previa a la final de la Champions League, entre el Real Madrid y el Liverpool.

Cabello, quien dijo sentirse muy emocionada, actuará previo a la gran final se llevará a cabo el 28 de mayo en el Stade de France de París.

La joven de 25 años saltó a la fama con el grupo Fifth Harmony, sin embargo, en los últimos años se ha hecho mundialmente conocida por sus temas “Havana”, “Señorita”, “Bam Bam”, éxitos con los que se presentará 10 minutos antes del partido que decidirá al próximo campeón de Europa.

“Estoy muy emocionada de subir al escenario en la final de la UEFA Champions League en parís este mes! Tengo la intención de ofrecer un espectáculo realmente especial que reúna el espíritu de mi herencia latina y un sentimiento de unió para los aficionados al deporte y a la música de todo el mundo”, expresó la cantante a la UEFA.

Esta será la sexta edición de la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA, que busca propiciar un ambiente de espectáculo en el que la música y el baile sean protagonistas, previo al partido que será retransmitido a más de 200 países en todo el mundo.

Getting the party started in Paris, join @Camila_Cabello at the UEFA Champions League final Opening Ceremony, presented by @PepsiGlobal, on 28 May!🎉 #PepsiShow | #UCL pic.twitter.com/2T2rjaiPdE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2022