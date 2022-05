ENTREVISTA: “El equipo es patrimonio de la Universidad”, expresó el técnico de la USAC

Luego del mal momento económico en el que pasa el equipo de la Universidad de San Carlos, el cual, podría poner al equipo ante una posible desaparición, el equipo sigue motivado en la lucha por un posible ascenso hacia la segunda división del fútbol guatemalteco.

Emisoras Unidas habló con el director técnico del equipo Universitario, Juan Rubén López, sobre la situación que tiene al club que está en malas condiciones económicas, el estado anímico del plantel y el posible ascenso hacia la segunda división.

El paraguayo, que suma se encuentra dirigiendo su segundo torneo con la USAC, manifestó que cree que el apoyo de la gente no permitirá que el equipo no desaparezca y que los jugadores lucharán por hacer revertir esta situación desde el terreno de juego.

¿Cómo está la plantilla?

El equipo está motivado, hemos estado luchando y consiguiendo los resultados. Estamos luchando por ascender y tratamos de que una adversidad más no nos baje la moral.

¿Cuáles son los problemas fuera del terreno de juego que sufre su plantel?

La falta económica se ha visto incrementada este mes, ya que no nos han pagado abril, anteriormente no tuvimos problemas, pero lamentable parece que no tendremos próxima solución.

Salió el comunicado diciendo que podría desaparecer el equipo, claro que para mantener un club lo económico es fundamental, pero a parte de lo económico se trata que el equipo pueda volver a jugar a su campo, usar las propias instalaciones es importante y más cuando se habla de la USAC que es un equipo histórico en Guatemala.

¿Por qué el equipo no juega en el estadio Revolución?

No tenemos la autorización de jugar en el campo Revolución por decisiones de la directiva. El equipo ya se acostumbró a jugar de visita en cada encuentro y nos adaptamos, lo positivo es que sin importar no estar de local jugamos bien.

El equipo de fútbol es víctima de los problemas electorales en la USAC…

Creo que todas las disciplinas de la USAC están pagando los problemas electorales de la universidad, pero de parte nuestra esto ha hecho que no tengamos ninguna comunicación con los dirigentes del campus.

¿Confía en que el equipo no desaparezca?

No creo que ahora el equipo desaparezca, no hay demandas de jugadores y solo tienen la deuda de este mes. Con lo que estos jóvenes están logrando creo que están llamando la atención de mucha gente y creo que la afición no dejará que este equipo desaparezca. El equipo es patrimonio de la Universidad.

Hay mucha gente que nos dice que de que serviría ascender si todo seguirá igual, pero puede ser que un logro deportivo cambie la mentalidad de quienes apoyen. Lo que nosotros queremos es que las autoridades vuelvan a creer en el equipo.

El agradecimiento a la gente

Al igual que el entrenador paraguayo, el jugador de la USAC, Alex Ortiz, se mostró positivo y enfocado a sacar el mejor resultado frente a Cahabón. Además, como parte del club agradecieron el apoyo que han recibido de parte de los seguidores del cuadro universitario.

“Les agradecemos a los seguidores por el apoyo hacia el equipo, yo soy fiel creyente que debemos de darle alegrías a ellos para que se enciendan esas ganas de ir a apoyar a la universidad”, expresó el DT.

“Estamos agradecidos con la afición, su apoyo nos hacía falta y se siente bonito. Nunca dejen de creer, cualquier jugador que defienda esta camisola lo seguirán dando todo”, dijo Ortiz.

La USAC jugará este sábado el duelo de ida de los cuartos de final de la Tercera División frente a Cahabón a las 10:00 horas en la cancha de Greenfield.