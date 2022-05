Chris Gutiérrez, el guatemalteco que sobresale en la UFC envía un mensaje a los jóvenes

Guatemala es un país que cuenta con un amplío talento en distintas disciplinas deportivas, aunque hay un deporte que pocos se han atrevido a dar el salto a nivel profesional: las artes marciales mixtas.

Es un arte marcial híbrido y deporte de combate de origen japonés; que combina las técnicas del Karate Kyokushin, el judo, boxeo, Muay Thai, jiu jitsu y la lucha en un solo formato.

Las artes marciales mixtas han ganado popularidad en Guatemala en los últimos años y cabe destacar que hay un guatemalteco que sobresale en este deporte se trata de Chris ‘El Guapo’ Gutiérrez quien es profesional en esta disciplina desde 2013 y desde 2018 participa en la UFC.

Christopher Gutiérrez nació el 22 de abril de 1991 en Boston, Massachusetts. Pero también posee las nacionalidades guatemalteca y colombiana.

Gladis Canoral, es la madre de Gutiérrez, quien es oriunda de Ipala, Chiquimula. Su padre, Jorge Gutiérrez, es colombiano.

Emisoras Unidas Digital tuvo la oportunidad de sostener una charla con Gutiérrez quien en la última semana estuvo de visita en Guatemala para pasar tiempo con su familia, así como para participar en distintos seminarios con jóvenes para exhortarlos a que practiquen algún deporte.

¿Motivo de la visita a Guatemala?

Vine a ver a mi familia, primero que nada, también vine para seguir conociendo mi tierra, además vine a dar unos seminarios, porque hay que darle más amor al deporte, hay que darle más atención, es lo que se logró fue una experiencia bonita.

¿Dónde naciste?

Yo nací en Estados Unidos, mi mamá es de Guatemala y mi papá es de Colombia.

¿Cómo fueron tus inicios en artes marciales mixtas?

Desde chiquito. Siempre quise aprender a defenderme. Empecé a entrenar en artes marciales mixtas a los 16 años y mi primer combate profesional fue dos años después.

¿Cómo ha crecido tu carrera?

Yo he crecido mucho en este deporte, me ha ayudado el gimnasio donde estoy que es Factory X. Las prácticas y el sistema son muy buenas, el entrenador tiene un método que le gusta enseñar, me gusta siempre dar el 100% así se trata este deporte, siempre que avanzas aprendes más, uno siempre trata de llegar la mayor cantidad de éxitos..

¿Tu relación con Moisés Hernández (futbolista de Municipal)?

A Moisés lo conozco desde que éramos niños. De hecho quise jugar fútbol profesional, jugué en la High School y a Moisés lo conozco desde esos tiempos.

Le hablo mucho a Moisés y él me cuenta sobre los juegos y yo trato de mirarlos también.

¿Cuándo será tú próxima pelea?

Ahorita no se sabe nada. Estoy de vacaciones, pero ya mero se acaban, ya me regreso a Denver, Colorado, que es donde vivo.

¿Tienes tu propio entrenador o la UFC te proporciona alguno?

Cada peleador va a un gimnasio y ahí tenemos nuestro coach, somos un grupo, no es como un entrenador de pesas por el estilo, es un entrenador especializado en las artes marciales mixtas.

Consejos para los jóvenes guatemaltecos

Entre todos hay que ponerle más atención al deporte, especialmente acá en Guatemala, Es algo muy importante. Hay que decirle a los niños que le echen ganas, a veces uno piensa que no puede llegar lejos con los deportes, pero no es así, ellos tienen que seguir y no desistir”.

¿Regresarás pronto al país?

Claro, quiero seguir haciendo seminarios, pero la próxima vez que venga… Yo quisiera que fuera el próximo año, pero aún no sé cuando me toque alguna pelea, es un proceso, entonces no sé.

Datos sobre Chris ‘El Guapo’ Gutiérrez

Empezó a entrenar en artes marciales mixtas a los 16 años y compitió en su primer combate profesional dos años después.

Gutiérrez comenzó a luchar profesionalmente en MMA en 2013. Ha luchado bajo numerosas organizaciones, especialmente World Series of Fighting y Legacy Fighting Alliance.

Debutó en la UFC el 30 de noviembre de 2018 en The Ultimate Fighter 28 Finale contra Raoni Barcelos.​ Perdió el combate por sumisión en el segundo asalto.

Su última pelea fue el 26 de marzo de 2022 en la UFC Fight Night 20 5, donde derrotó a Danaa Batgerel con un nocaut técnico en el segundo asalto.

Como profesional posee un récord de 17-4-2 (7 victorias por la vía del nocaut)