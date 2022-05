¡El Liverpool se proclama campeón de edición 150 de la FA Cup!

El Liverpool derrotó al Chelsea (0-0; 6-5) en los penales para ganar la final de la Copa de Inglaterra en Wembley este sábado, después de que el partido acabara sin goles al término de la prórroga.

La tanda terminó 6-5, con Kostas Tsimikas anotando el gol de la victoria ‘Red’ después de que el brasileño Alisson Becker atajara el disparo de Mason Mount.

THEY'VE DONE IT 🤩@LFC are #EmiratesFACup champions in our 150th anniversary season!#EmiratesFACup pic.twitter.com/yR2Pwrr4RJ

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2022