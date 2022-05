La cantante y actriz mexicana Paulina Goto, reconocida por su larga trayectoria en cine y televisión con producciones como ‘Miss XV’ o ‘Vencer el miedo’, pasó por uno de los momentos más traumáticos de su vida, cuando el conductor de taxi por aplicación que utilizaba, la hizo sentir amenazada y en peligro. A través de una publicación en redes sociales, la artista narró que su miedo fue tan grande que tuvo que bajarse del carro mientras aún se encontraba en movimiento, poniendo su vida en riesgo, debido a un intento de secuestro.

Goto pidió públicamente a la aplicación de taxi que tomará cartas en el asunto ya que contaba con el modelo de vehículo, así como sus placas. “@Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuando sientan que algo no está bien“, escribió junto a dos capturas de pantalla.

En la primera imagen, Goto, que comparte créditos con Ludwika Paleta en la serie de Netflix, ‘Madre solo hay dos’, contó que le pidió al conductor detenerse para bajar del auto, sin embargo, él se negó respondiendo que “no le iba a pasar nada”.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba“, describió.