Amarini Villatoro: “Acepté el reto” en Xela “porque sé que nos irá bien”

El estratega guatemalteco, Amarini Villatoro, regresó este martes a Guatemala luego de su paso por el Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica y confirmó que es el nuevo técnico de Xelajú MC, al que espera devolverle la gloria de años anteriores.

El objetivo es “recuperar lo que es Xelajú, el aguerrido Xelajú, que sea un equipo constante, regular, pero hay que tener paciencia porque vamos a iniciar desde cero o casi cerca de cero y eso es complicado”, le dijo Amarini a las cámaras de “Más Fútbol”.

También pidió paciencia a la afición y “que confíen en nuestro trabajo, hay una buena vibra y eso es positivo, pero estoy consciente que lo más lindo sería, en algún momento, entregarle un campeonato a Xelajú”, expresó.

“A la gente quiero decirle que vengo a trabajar, que no dude de mi profesionalismo, que vengo a entregarlo todo por una causa, si acepté el reto es porque lo estudié, lo analicé, me hizo clic, porque tengo la intuición de que nos va a ir bien. Espero que la afición se sienta orgullosa de su equipo, eso es lo que ahora más me interesa”, agregó.

Mientras que sobre su presentación con el cuadro “Superchivo”, dijo que espera sea la próxima semana, porque quiere pasar algunos días con su familia y “de ahí, no parar al menos en un año y entregar parte de los objetivos que se nos han encomendado”, dijo.

-->

Y sobre su cuerpo técnico dijo que será el mismo que tuvo en Pérez Zeladón. “Fredy Sontay y Benjamín Pérez son dos personas bien preparadas que han crecido junto conmigo, pero los llevo porque tienen capacidad. Agradezco a Xelajú que me está permitiendo llevar a mi gente de confianza”, agregó.

Amarini también reconoció que la dirigencia de Pérez Zeledón no quería que se marchara, pero que le gustó el reto de dirigir al cuadro altense. “Voy a estar siempre para dar la cara en los buenos y en los malos momentos”, finalizó