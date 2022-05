Autoridades Ancestrales de Guatemala declaran “traidor” a Giammattei por reelegir a Porras

Autoridades Ancestrales de Guatemala indicaron este miércoles que rechazan la reelección de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por lo que la “desconocen” como autoridad de la entidad.

Además, aseguraron que su nombramiento se trató de una “abusiva decisión” del presidente Alejandro Giammattei pues, en su opinión, esto causa irrespeto a los pueblos indígenas.

En ese sentido, declararon al mandatario como “traidor del pueblo de Guatemala” y le solicitaron que “renuncie”.

La decisión de Giammattei acerca de la designación de Porras como titular del MP para el período 2022-2026 fue anunciada el pasado lunes en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

El Gobernante señaló que tomó en cuenta la formación académica y la experiencia profesional de la jefa del MP para considerar que era la candidata idónea para continuar en el cargo.

Añadió que Porras cumple con los requisitos establecidos en la ley nacional y minimizó el hecho de que esté incluida en un listado de actores corruptos de la región que elabora Estados Unidos.

#EUNacionales Por otra parte, aseguran que presentaron una tacha en contra de Consuelo Porras ante la Postuladora.https://t.co/p1Gs1xMJ77 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 17, 2022

Giammattei no asistirá a cumbre

Giammattei anunció ayer que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio, mientras mandatarios como los de México y Bolivia han condicionado su presencia en el foro.

Estados Unidos, anfitrión de la cita, criticó la designación de Porras por cuatro años más, pese a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de “agentes corruptos”.

Los comentarios del Departamento de Estado no fueron bien recibidos por Giammattei. “No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”, sostuvo el gobernante.

“Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación [EEUU], que este país [Guatemala] podía ser de este tamaño [pequeño], pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía”, afirmó el presidente ayer, durante una actividad de la embajada de México en su país.

Para el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, durante la gestión de Porras hubo un “patrón de obstrucción” a investigaciones de corrupción.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7