El músico Ricky Gardiner, a quien le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, falleció, según el productor Tony Visconti, mediante un post de Facebook. Visconti dijo que la muerte de quien fuera conocido como un “genio de la guitarra”, se la dio a conocer en un correo electrónico la esposa del músico, Virginia.

Iggy Pop escribió un conmovedor homenaje a su amigo en Twitter al enterarse de su muerteÑ

Nacido en Edimburgo en 1948, su primera banda importante fue el grupo de rock progresivo Beggars Opera, que se formó en 1969. El año siguiente, grabó seis álbumes con la banda Act One, que se convirtió en una favorita de culto en toda Europa, particularmente en Alemania.

También tocó con David Bowie e Iggy Pop; en la guitarra principal de Bowie en su álbum Low, de 1977. Ese mismo año trabajó con Pop en Lust for Life, incluido “The Passenger”, para el que escribió la música, que es considerada de las mejores de Iggy. Gardiner y Bowie también realizaron una gira con Pop para su álbum The Idiot; Bowie estaba en los teclados.

MESSAGE FROM IGGY:

"Dearest Ricky, lovely, lovely man, shirtless in your coveralls, nicest guy who ever played guitar.

Thanks for the memories and the songs, rest eternal in peace."

— Iggy Pop (@IggyPop) May 16, 2022