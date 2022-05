Amarini Villatoro destaca las cualidades del nuevo refuerzo de Xelajú MC

Xelajú MC ha empezado a realizar sus primeros movimientos de cara al Torneo Apertura 2022, donde estarán bajo el mando del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, a falta de que el club lo haga oficial.

El primer fichaje en la ‘Era Amarini’, en el campamento altense es el tico de 32 años Kenner Gutiérrez, quien llega procedente de la AD Grecia de la Primera División de Costa Rica.

“El experimentado defensor tico, Kenner Gutiérrez Cerdas, se une al plantel chivo para la temporada 2022-2023. El zaguero de Costa Rica tiene un importante recorrido en su país, donde ha sido cinco veces campeón con la Liga Deportiva Alajuelense”, fue el comunicado de bienvenida por parte del club superchivo.

Refuerzo a petición de Amarini Villatoro

Emisoras Unidas tuvo un breve diálogo con el técnico nacional Amarini Villatoro sobre el nuevo refuerzo de Xelajú MC, asegurando que fue petición suya.

“La decisión es mía, lo vi durante un año allá (en Costa Rica). Es multicampeón, capitán y líder”, fueron las palabras del técnico guatemalteco que empieza a construir su base de jugadores en el club altense.

Mientras que sobre su presentación con el cuadro “Superchivo”, dijo que espera sea la próxima semana, porque quiere pasar algunos días con su familia y “de ahí, no parar al menos en un año y entregar parte de los objetivos que se nos han encomendado”, dijo.

“A la gente quiero decirle que vengo a trabajar, que no dude de mi profesionalismo, que vengo a entregarlo todo por una causa, si acepté el reto es porque lo estudié, lo analicé, me hizo clic, porque tengo la intuición de que nos va a ir bien. Espero que la afición se sienta orgullosa de su equipo, eso es lo que ahora más me interesa”, agregó.

