Medios franceses confirman que Kylian Mbappé se quedará en el PSG

La novela de Kylian Mbappé está llegando a la recta final. Reconocidos medios franceses han confirmado que el delantero francés ha tomado la decisión de quedarse en el PSG, información que ya la he comunicado a Florentino Pérez.

Kylian Mbappé dio a los dirigentes del PSG su palabra para un principio de acuerdo para una extensión de contrato en el PSG, el delantero francés ya le ha comunicado su decisión al Real Madrid.

Las discusiones continuaron este sábado y el contrato aún no se ha firmado (medios franceses indican que será una renovación de tres años).

Kylian Mbappé se quedará en el Paris Saint-Germain. El delantero francés no fichará por Real Madrid este verano y probablemente los merengues ya no harán el intento de comunicarse con él, la decisión final está tomada y comunicada a Florentino Pérez, presidente del club.

-->

El propio periodista Fabrizio Romano, fuente confiable sobre el mercado de fichajes, confirmó a través de sus redes sociales, que el delantero francés ya tiene tomada la decisión.

🚨 Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. 🤝 #Mbappé

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎.

More to follow – Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022