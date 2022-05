Biden promete defender militarmente a Taiwán si China la invade

El presidente de EE. UU., Joe Biden, prometió el lunes defender militarmente Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma, ante lo que las autoridades chinas advirtieron que el mandatario está “jugando con fuego”. Biden hizo esas declaraciones en Tokio, durante una visita oficial a Japón, donde se reunió con el primer ministro de ese país, Fumio Kishida. Previamente, el presidente estadounidense había visitado Corea del Sur.

A few moments from @POTUS’s visit to Japan:

-Meeting with Prime Minister Kishida

-Lunar Rover Viewing

-Meeting with families of Japanese citizens abducted by the Democratic People’s Republic of Korea decades ago

-Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Launch Event pic.twitter.com/bs2PoQHfNw

— The White House (@WhiteHouse) May 23, 2022