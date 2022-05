Giammattei es invitado oficialmente a la Cumbre de las Américas

El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes que el presidente Alejandro Giammattei fue invitado oficialmente a la Cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos es el anfitrión. Días atrás, el mandatario aseguró que no asistirá.

Por medio de un comunicado, el Ejecutivo dio a conocer que el llamado se dio por medio de una misiva suscrita por el gobernante estadounidense, Joe Biden, “en reconocimiento a los valores democráticos del país”.

“En la carta se destaca que el gobierno está comprometido con la prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad de la población, lo que motivó la convocatoria a dicho cónclave”, indicó el referido organismo.

Giammattei anunció su ausencia

Giammattei anunció la semana pasada que no asistirá a la Cumbre que se realizará en Los Ángeles en junio, mientras mandatarios como los de México y Bolivia han condicionado su presencia en el foro.

Estados Unidos criticó la designación de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por cuatro años más, pese a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de “agentes corruptos”.

Los comentarios del Departamento de Estado no fueron bien recibidos por Giammattei. “No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”, sostuvo el gobernante.

“Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación [EEUU], que este país [Guatemala] podía ser de este tamaño [pequeño], pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía”, afirmó el presidente, durante una actividad de la embajada de México en su país.

Para el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, durante la gestión de Porras hubo un “patrón de obstrucción” a investigaciones de corrupción.

“Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”, dijo Blinken el pasado lunes.

#EUNacionales La jefa del Ministerio Público de Guatemala se encuentra desde septiembre de 2021 en una lista de "actores corruptos" elaborada por Washington. Ella, su esposo y familiares directos no son elegibles para ingresar a Estados Unidoshttps://t.co/J6uo5BvBsp — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 17, 2022