Este es el nuevo balón para la final de la UEFA Champions League que busca la paz

Este martes fue presentado el balón oficial de la final de la UEFA Champions League, el balón de la marca alemana “Adidas” estará presente el sábado en le Stade de France en el duelo que decida al nuevo campeón de Europa entre Liverpool y Real Madrid.

Las tradicionales estrellas en el balón de la Champions no podrán faltar, en la edición 2021/2022, estas serán de color plateado con un borde gris, esto sobre una base blanca que manejará el esférico.

THE CHAAAAAAAAAMPIONS🫶🎶​

​

We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2

— adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022