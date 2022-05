Jürgen Klopp reveló como motivará a sus jugadores para la final de la Champions

Quedan pocas horas ya para que ruede el balón en el Stade de France de Saint-Denis, en París. La final de la Champions se acerca y Liverpool y Real Madrid ya están en la capital gala donde han participado en las primeras comparecencias ante los medios de comunicación. Uno de los más activos en rueda de prensa ha sido el técnico de los reds, Jürgen Klopp.

El entrenador del Liverpool llega con muchas ganas al partido de este sábado y no se olvida de lo que sucedió hace cuatro años. En el 2018, Real Madrid y Liverpool se enfrentaron en Kiev y los blancos salieron campeones de la que era su decimotercera Champions. Ahora, el conjunto inglés intentará hacer frente para alcanzar su séptima conquista.

A positive update from the boss on @Thiago6 and @_fabinhotavares 😁#UCLfinal

— Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022