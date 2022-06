Exponen a 15 funcionarios de iglesia en una lista de abusadores sexuales

Líderes de la Convención Bautista del Sur publicaron una lista donde destacan a 15 funcionarios de una iglesia del área de Jacksonville, Florida, Estados Unidos (EE.UU.), acusados o admitidos en casos de abuso sexual.

Las autoridades de la iglesia publicaron una lista de 205 páginas esta semana en respuesta a una polémica investigación que acusó a la iglesia de encubrir acusaciones de abuso sexual. En una declaración conjunta, los líderes calificaron la medida como un “paso inicial, pero importante para abordar el flagelo de abuso sexual e implementar la reforma en la Convención”.

Entre los casos de los 15 funcionarios de la iglesia están involucradas una confesión, una declaración de culpabilidad, condena, juicio, sentencia y el señalamiento de delincuentes sexuales registrados. Los casos expuestos son exclusivamente por abuso sexual. La lista cita a Robert Gray, un ex pastor de Trinity Baptist Church, quien murió en 2007 cuando era procesado por múltiples cargos de agresión sexual capital desde 1940.

Asimismo, en la lista se encuentra Robert Browning, ex maestro de una escuela administrada por una iglesia y ex pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista Old Plank Road, en Jacksonville. En 2018, se declaró culpable de actividad sexual con una menor de edad, recibiendo una sentencia a más de siete años de cárcel.

El expastor de la Primera Iglesia de Jacksonville, Darrell Giyard figura en la lista luego de que 44 mujeres lo acusaran de abuso sexual. Admitió abusar de dos niñas y fue sentenciado a tres años de cárcel en 2009.

Sentencia

Stephen Edmons, un exdiácono y ministro de jóvenes de la Primera Iglesia Bautista fue condenado en 2003 por abusar sexualmente de tres niños. Recibió sentencia a un año de cárcel con libertad condicional.

En el documento también fueron mencionados los funcionarios eclesiásticos del noreste de Florida William Henry Randall, Jim Bruce, Jeffrey Lamar Carter, Anthony Phillips Denton, Bobby Harold Epps, William Murray Hendricks Jr., Fritzner Jean, Alexie Kelly y Murrvin Sheppard.

“Cada entrada en esta lista nos recuerda la devastación y destrucción provocada por el abuso sexual. Nuestra oración es que los sobrevivientes de estos actos atroces encuentren esperanza y curación, y que las iglesias utilicen esta lista de manera proactiva para proteger y cuidar a los más vulnerables entre nosotros”, dijo la Convención en su declaración.

La Convención Bautista del Sur es la organización más grande de Estados Unidos y la segunda denominación cristiana más grande. Cuenta con 47 mil iglesias y casi 14 millones de integrantes.