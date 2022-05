Huracán Agatha cobra fuerza y pone en alerta al Pacífico mexicano

La cercanía del huracán Agatha, de categoría 2, puso en alerta a costa sur del Pacífico mexicano, a horas de que toque tierra en Oaxaca, en el sur del país. Según el boletín de las 15:00 (hora GMT) del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC), el fenómeno se localizaba a 80 kilómetros de Puerto Ángel con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noreste a 13 kilómetros por hora, siendo un ciclón 2 en la escala Saffir Simpson (de 5). “Se esperan pocos cambios en la fuerza de sus vientos antes de que alcance la costa de Oaxaca. Se anticipa que se debilite rápidamente después de tocar tierra y se disipe la tarde del martes”, detalló el NHC.

8 AM EDT May 30- There is a medium chance of development by late this week from a large and complex low pressure area that is expected to develop over the southwestern Gulf of Mexico, Yucatan Peninsula, and the northwest Caribbean Sea. Follow the latest at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/U4sv9Rg42G

