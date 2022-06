Giammattei: “Yo no le entrego a nadie la soberanía de este país”

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que la farmacéutica Pfizer ha ofrecido vacunas a Guatemala, pero si el país renuncia a su soberanía, ante lo cual expresó su rechazo.

Según explicó, en el contrato que se suscribiría se incluirían cláusulas que establecen que, si un guatemalteco denuncia a la farmacéutica ante cualquier complicación, la entidad demandaría al Estado.

“Entonces, nosotros tendríamos que poner la soberanía económica del país en las manos de ellos en un contrato. No lo quise hacer, no lo voy a hacer. Yo no le entrego a nadie la soberanía de este país, de cualquier manera”, enfatizó.