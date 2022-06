NBA: Celtics aplastan a los Warriors

Las Finales de la NBA arrancaron este jueves 2 de junio, con los Celtics de Boston y los Warriors de Golden State como protagonistas.

El equipo comandando por Stephen Curry busca su título número siete, con el base como su motor en la ofensiva.

Por su parte, los Celtics llegan a la serie con la intención de obtener su trofeo 18, para convertirse en el equipo más ganador en la historia del campeonato.

Boston dejó en el camino al Heat de Miami, en una serie que quedó con marcador de 4-3.

Los Celtics están regresando a Las Finales tras 12 años, por lo que buscarán consagrase en los duelos definitivos del campeonato.

-->

La figura de Boston es Jayson Tatum, uno de los talentos emergentes de la NBA. De hecho, muchos expertos pronostican que será una de las grandes figuras de la liga.

Hay quienes comparan el estilo de Jayson con el de Kobe Bryant, una vara muy alta que deberá alcanzar con el paso de los años.

Además, Marcus Smart, quien fue nombrado el defensor del año, será fundamental para sacar adelante a los Celtics, que sueñan con levantar una vez más el trofeo Larry O´Brien.

Jayson Tatum was thrilled to earn the inaugural Larry Bird ECF MVP after guiding us past the Heat in Game 7.

But now, there’s another “Larry” trophy that we're after.https://t.co/Xk2fSPrsdL

— Boston Celtics (@celtics) May 30, 2022