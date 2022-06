Amarini Villatoro debutó con triunfo al frente de Xelajú MC

La era de Amarini Villatoro al frente de Xelajú MC inició con el pie derecho. Los ‘Superchivos’ derrotaron por la mínima (1-0) al CD Águila de El Salvador en el Audi Field en Washington.

El único gol del partido fue obra de William Cardoza al minuto 57 del encuentro, el técnico Amarini Villatoro presentó varias novedades en su once inicial tras las salidas de varios jugadores en las últimas semanas.

El club altense presentó varias novedades en el primer once de la era Amarini Villatoro, además el refuerzo de última hora de Manuel Sosa, tras no poder contar con guardametas con Visa vigente para viajar a Estados Unidos.

Este fue el primer once de Amarini Villatoro (formación 4-2-3-1):

-->

Xelajú MC no descansa y ya prepara su próximo partido que será el 7 de junio también en el Audi Field de Washington.

Los ‘Superchivos’ se enfrentarán al DC United en el partido por el título, si Xelajú MC derrota al equipo estadounidense se consagrará campeón de la segunda edición de la Capital Cup.

🏆 The Capital Cup Kicks Off On 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟏 🏆

🇺🇸 D.C. United 🆚 C.D. Águila 🇸🇻

🇸🇻 C.D. Águila 🆚 Club Xelajú 🇬🇹

🇺🇸 D.C. United 🆚 Club Xelajú 🇬🇹

🎟 Get your tickets today! ➡️ https://t.co/S5ecxE2hJk pic.twitter.com/Xh89C7XHSs

— Audi Field (@AudiField) May 23, 2022