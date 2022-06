VIDEO. Sujetos impiden labor de comunicador en actividad deportiva en Amatitlán

Un comunicador denunció en redes sociales que fue víctima de agresiones y amenazas con arma de fuego, tras darle cobertura a una actividad deportiva en el municipio de Amatitlán. De acuerdo con la informado a través de una página de Facebook, dos sujetos impidieron la labor de la persona que pretendía documentar lo que ocurría en un parque recién inaugurado en las colonia Mi Ilusión.

En el video difundido en redes sociales se observa cuando los dos sujetos tratan de impedir que la persona capte lo que está ocurriendo en el lugar. “Si nos pasa algo es por vos, vos sos el que está publicando cosas”, le dice el supuesto alcalde auxiliar al comunicador. Sin embargo, segundos antes de que iniciara la grabación su acompañante lo habría amenazado con arma de fuego.

“Estás tomando fotos a escondidas y eso es prohibido. Eso no es correcto. Si me pasa algo, oíme pues, sobre tu persona va porque me estás tomando fotos a escondidas. Eso no es de hombre”, reitera el presunto edil auxiliar. Mientras que su acompañante se sostiene la cintura como si portara una pistola.