Clubes guatemaltecos conocen a sus rivales en Liga Concacaf 2022

Este jueves se celebró el sorteo de la Liga Concacaf 2022 que determinó el camino de los clubes guatemaltecos en la sexta y último edición de este torneo, ya que a partir del próximo año cambiará de formato.

Los 22 clubes que participan en la competencia fueron divididos en cuatro bombos según su Ranking de Clubes de Concacaf y la ronda en la que comenzarán a jugar.

Ronda Preliminar:

-->

Octavos de final:

Las cinco rondas de la SCL 2022 incluirán partidos de ida y vuelta, comenzando con la ronda preliminar entre 12 clubes. Los seis ganadores avanzarán a los octavos de final, uniéndose a los 10 clubes mejor clasificados. Estos partidos serán seguidos por los Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y una final a dos partidos, donde se coronará al último campeón de la SCL.

Para la Ronda Preliminar y los Octavos de Final, los clubes del Bombo 1 (mejor clasificados) jugarán el partido de ida fuera y el partido de vuelta en casa.

Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los enfrentamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida fuera de casa y el partido de vuelta en casa.

Para las Semifinales y Finales, los clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida fuera y el partido de vuelta en casa (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).

Las ventanas de partidos por ronda son las siguientes:

Tune in tonight to watch the official draw for the 2022 Scotiabank Concacaf League taking place at 8:00 pm ET, in Miami, FL!

📺 Where to Watch: https://t.co/ESEYRxf6Vv

📰 More about the #SCL22 Draw: https://t.co/Gt7winIHDw pic.twitter.com/S3BLJxNRuC

— Concacaf (@Concacaf) June 8, 2022