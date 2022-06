Sin pelos en la lengua, Andrea Legarreta habla del miembro íntimo de su esposo

Andrea Legarreta bromeó sobre los atributos de su esposo, Erik Rubín, luego de que este llamara mucho la atención por el “paquetazo” que se le marcaba con unos de los trajes que usa en el musical “José el Soñador”.

Hace unos días el ex integrante de Timbiriche regresó a los escenarios para interpretar a El Faraón en la nueva temporada de José el soñador, esto luego de que Kalimba tomara el papel principal tras la repentina salida de Carlos Rivera.

Durante sus primeras presentaciones llamó la atención el vestuario que portó – similar a los icónicos trajes que Elvis Presley usó durante su trayectoria artística- porque accidentalmente resaltó sus atributos.

El propio Erik aclaró a que pudo deberse ese “incidente” con el vestuario del ‘Faraón’, personaje que interpreta en la obra y que utiliza atuendos similares a los de Elvis Presley.

-->

“Me contó Andrea… ya ves de repente un poquito de descuidos. Yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto, y en la desesperación para esa función decidí quitármelos y dije: ‘Bueno, después ya me pongo otra cosa’, ¿cómo le llaman?… el suspensorio, no lo usé y al parecer se dieron cuenta, pero yo ahí (estaba pensando) ‘no hay bronca, no se ve’ y sí se veía”, explicó el ex Timbiriche.