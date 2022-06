Quartararo logra en Alemania segunda victoria seguida en el Mundial y consolida liderato

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), sólido líder del Mundial de MotoGP, que se había impuesto hace dos semanas en Cataluña, logró este domingo su segunda victoria consecutiva en el campeonato, en el Gran Premio de Alemania, en Sachsenring, delante de otro piloto galo, Johann Zarco (Ducati-Pramac).

El australiano Jack Miller (Ducati) completó el podio de la décima manga de las veinte de la temporada, mientras que el cuarto puesto fue para el español Aleix Espargaró (Aprilia), segundo en la clasificación del Mundial, tras Quartararo.

Esta victoria, la tercera de la temporada para Quartararo, permite elevar a 34 puntos la ventaja del campeón del mundo respecto a Espargaró.

The winner at the Sachsenring 🏆

“He estado enfermo durante todo el fin de semana y durante la carrera. He tosido un poco, pero estoy supercontento”, declaró Quartararo, quien, al contrario que la mayoría de sus rivales, había apostado por un neumático trasero intermedio más que por uno duro.

Tras salir en segunda posición, Quartararo tomó ventaja sobre el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que había logrado la pole position, desde la primera curva de Sachsenring, para no soltar el mando de la carrera hasta el final.

El italiano, que firmaba hasta ese momento un fin de semana perfecto y que trató de no ser distanciado por el francés, se cayó una vuelta más tarde, cediendo la segunda plaza a su perseguidor Johann Zarco.

Formidable Fabio once again 🔥@FabioQ20 lead the charge with @JohannZarco1 and @jackmilleraus completing the podium 💪 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/NTIGd1ZijR

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2022