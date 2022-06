Alann Mora revela su gran amor por una famosa y sexy guatemalteca

La distancia no fue impedimento para que cupido hiciera de las suyas y flechara a Alann Mora con una hermosa mujer guatemalteca, tal como le sucedió a Edwin Luna.

El cantante mexicano anda muy enamorado de la hermosa Kati Zaragoza, presentadora del programa “¡Qué Chilero!”, que se transmite por Azteca Guatemala.

Ambos han dejaron al descubierto el romance que inició hace casi dos años y en redes sociales no han dudado en presumir detalles de su noviazgo.

Fue el exintegrante de la Trakalosa de Monterrey quien reveló que su guapa novia anduvo por la Ciudad de México y disfrutaron de un tiempo juntos, y hasta fueron a un partido del equipo Atlas.

No cabe duda que el amor ha tocado las puertos de estos famosos y se encuentran viviendo una linda etapa. Hay que destacar que Zaragoza se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional.

Actualmente, la joven supera los más de 281 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Dentro de su perfil destacan imágenes de su día a día.

La conductora se ausentó de los medios alertando a sus fanáticos, recientemente contó que tuvo un accidente y que está en reposo.

Kati Zaragoza publicó un mensaje en sus historias de Instagram: “De las caídas aprendes y te levantas literalmente”, junto a una imagen donde aparece con un cuello ortopédico.

La guatemalteca ha agradecido todo el amor de quienes le han enviado mensajes esperando su pronta recuperación.

“Sé que estos días he estado desaparecida pero tuve un pequeño accidente en casa y me provocó una contusión en las cervicales y otra en mi muñeca, se está desinflamando ya, estoy recuperando la movilidad, espero ya pronto volver a mis actividades, saltar y brincar como me gusta y a reírme con ustedes, así que espero pronto salir de aquí, por el momento tengo que estar en reposo absoluto”, contó la novia de Alann Mora.