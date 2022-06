Comienza la nueva historia futbolera entre Sadio Mané y el FC Bayern

Este martes durante el medio día alemán, se ha visto a Sadio Mané con las equipaciones de entrenamiento del FC Bayern a su salida del reconocimiento médico con el cuadro bávaro, esta será la nueva casa del senegalés tras su inminente salida del Liverpool.

Update #Mané: Medical part 1 done! Now check-in in the hotel. Lunch, shooting … signing until 2025! @SkySportDE https://t.co/RSfSrQ6ram

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 21, 2022