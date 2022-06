VIDEO | Covid-19: Salud recomienda altamente el uso de la mascarilla

Mediante una conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Francisco Coma, aseguró que en dos centros de hisopado se reportó una positividad por arriba del 33% y 38% en pruebas de Covid-19.

Los centros a los que se refirió son el del Parque Central y el del mercado El Guarda, en la zona 11.

“Es importante recordar nuestras medidas básicas de bioseguridad, que consisten en el uso correcto de la mascarilla y recomendar altamente que la usemos tanto en espacios abiertos como cerrados”, dijo.

Además, recordó que es importante el lavado de manos así como practicar el distanciamiento físico.

Instan a vacunación

Por otro lado, el ministro invitó a la población a que pueda completar sus esquemas de vacunación contra el Covid-19.

“Hemos observado que, si bien es cierto con esta subvariante no tenemos un incremento significativo en los porcentajes de ocupación, sí vale la pena llamar a la población que no se ha vacunado o que no ha completado sus esquemas, que lo hagan”, dijo.

Además, mencionó que se ha notado que más del 80% de los pacientes que están ingresando a los hospitales no tienen esquema de vacunación completo.

También instó a las personas que tienen enfermedades o patologías crónicas a que se coloquen la cuarta dosis de refuerzo.

Datos de vacunación

8 millones 286 mil 399 personas han sido vacunadas con la primera dosis

6 millones 309 mil 076 personas vacunadas con la segunda dosis

3 millones 052 mil 045 personas vacunadas con dosis de refuerzo

155 mil 212 personas vacunadas con segunda dosis de refuerzo

18 millones 802 mil 732 dosis administradas.

Por otra parte, el MSPAS indicó que, adicional a las situaciones ordinarias, en estos momentos se suma el riesgo de las emergencias ocasionadas por inundaciones y deslaves ocasionados por las fuertes lluvias.

Respecto a la atención de personas afectadas por estos fenómenos, cada área y distrito de salud se encuentra en constante vigilancia y en comunicación con las autoridades locales para la habilitación de albergues y la prestación de servicios de salud que la población pueda necesitar para el resguardo e integridad de su salud, tomando como una prioridad las medidas preventivas ante el Covid-19.

* Con información de Ministerio de Salud.