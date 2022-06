VIDEO. A Christian Nodal le tiraron hielos en pleno concierto

Christian Nodal continúa en medio de la polémica, pues ahora sufrió percances en su visita a Bolivia, donde este fin de semana se presentó en concierto como parte de su Forajido Tour.

Y es que según trascendió, el cantante habría demorado el inicio de su presentación en el Estado Real Santa Cruz, el pasado sábado 18 de junio, dando inicio a su concierto con varios minutos de retraso, hecho que habría provocado que algunas personas del público se mostraran molestas.

Y es que en algunos videos que circulan en las redes sociales se puede observar que al ex novio de Belinda le arrojan desde las primeras filas de la parte lateral del escenario lo que parecen ser cubos de hielo, por lo que visiblemente molesto, exige que se vayan quienes lo agredieron y les sea devuelto el costo de su boleto.

“Sácalos a la ching*da y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, se le escucha decir.