Corte Suprema de EE. UU. anula el derecho constitucional al aborto

La Corte Suprema de EE. UU. puso fin el viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho al aborto. La decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a EE. UU. a la situación vigente antes de la sentencia “Roe v. Wade”, de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade “debe ser anulado”. “Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, a los parlamentos locales, escribió.

En un país muy dividido es probable que la mitad de los estados, especialmente en el Sur y el Centro, más conservadores y religiosos, prohíban el aborto en un plazo más o menos corto. Tras el fallo, el Fiscal General de Misuri, Eric Schmitt, anunció que este estado conservador se convertía en el “primero” en prohibir las interrupciones voluntarias del embarazo. “Misuri acaba de convertirse en el primero en el país en poner fin de manera efectiva al aborto”, dijo en Twitter. Por su parte, California, Oregon y Washington lanzaron una iniciativa conjunta para defender el derecho al aborto.

Reacciones divididas

Las reacciones tras el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. fueron divididas. El expresidente Barack Obama criticó la decisión, calificándola de ataque a las “libertades fundamentales”. “Hoy, la Corte Suprema no solo revirtió casi 50 años de precedente histórico, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos tacando las libertades fundamentales de millones de estadounidenses”, tuiteó el ex mandatario demócrata.

Across the country, states have already passed bills restricting choice. If you're looking for ways to respond, @PPFA, @USOWomen, and many other groups have been sounding the alarm on this issue for years—and will continue to be on the front lines of this fight. pic.twitter.com/PpXBEcbL2S — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

También la presidenta del Congreso de EE. UU., Nancy Pelosi, criticó el fallo y dijo que el Congreso y el Senado están trabajando en un proyecto de ley para garantizar el acceso al aborto en todo el país. “La Corte Suprema llegó a su radical y oscuro objetivo de quitarles el derecho a las mujeres de tomar sus propias decisiones”, dijo.

A woman’s fundamental health decisions are her own to make, in consultation with her doctor & her loved ones – not to be dictated by far-right politicians. While Republicans seek to punish & control women, Democrats will keep fighting ferociously to enshrine Roe v. Wade into law. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 24, 2022

Por su parte, el exvicepresidente republicano, Mike Pence, aplaudió la decisión afirmando que con esta el aborto queda enterrado “en el olvido”. “Devolviendo el tema del aborto a los estados y al pueblo, la Corte Suprema ha corregido un error histórico”, afirmó Pence en Twitter, brazo derecho durante la presidencia de Donald Trump.

Now that Roe v. Wade has been consigned to the ash heap of history, a new arena in the cause of life has emerged and it is incumbent on all who cherish the sanctity of life to resolve that we will take the defense of the unborn… — Mike Pence (@Mike_Pence) June 24, 2022

*Con información de AFP