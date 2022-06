Biden: La Corte Suprema cometió “error trágico” al anular derecho a aborto

El presidente Joe Biden declaró este viernes que la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de anular el derecho al aborto fue un “error trágico” y el resultado de una “ideología extremista”. El mandatario se pronunció en conferencia de prensa desde la Casa Blanca tras conoce el fallo del alto tribunal, que hace retroceder a EE. UU. a la situación vigente antes de la sentencia “Roe v. Wade”, de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

President Biden delivers remarks on the Supreme Court decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization to overturn Roe v. Wade. https://t.co/nUiI79bxrE — President Biden (@POTUS) June 24, 2022

“La salud y la vida de las mujeres de este país están ahora en peligro”, recalcó el presidente demócrata en un discurso solemne. Lamentó, además, un “día triste” para EE. UU., señalando que el país se convierte en una “excepción” en el mundo.

El presidente instó, además, a proseguir la lucha de manera “pacífica” y a defender “en las urnas” el derecho al aborto y todas las demás “libertades personales”, ya que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato que se anuncian complicadas para los demócratas.

“La Corte Suprema le quitó expresamente al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya había reconocido. Simplemente se lo llevaron. Eso nunca se ha hecho con un derecho que es tan importante para tantos estadounidenses”, escribió el mandatario en Twitter.

Today is a very solemn moment for the United States. The Supreme Court expressly took away a Constitutional right from the American people that it had already recognized. They simply took it away. That's never been done to a right that is so important to so many Americans. — President Biden (@POTUS) June 24, 2022

Varios estados toman medidas de inmediato

Tras conocer el fallo, varios estados conservadores anunciaron, prácticamente de inmediato, medidas para prohibir el aborto en sus respectivos territorios. El primero en hacerlo fue el Fiscal General de Misuri, Eric Schmitt. “Misuri acaba de convertirse en el primero en el país en poner fin de manera efectiva al aborto”, dijo el funcionario a través de Twitter.

🚨BREAKING: With the Dobbs decision just handed down and a stroke of my pen — Missouri became the first state to effectively end abortion and has become the most Pro Life state in America. pic.twitter.com/8asHJKMIdo — Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) June 24, 2022

Después, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció que el aborto pasa a ser ilegal en este estado del norte de del país, en virtud de una ley llamada “zombi”, que fue redactada hace un tiempo para que entrara en vigor automáticamente si la Corte Suprema cambiaba la jurisprudencia. Esta ley “especifica que, a partir de hoy, todos los abortos son ilegales en Dakota del Sur ‘a menos que una decisión médica razonable y adecuada establezca que un aborto es necesario para preservar la vida de la mujer embarazada’”, afirma en un comunicado.

In South Dakota, we value life. Being pro-life also means getting moms the help they need to be successful. We’re launching https://t.co/QwGdeKqWBi to give women the resources they need to navigate pregnancy pregnancy, birth, parenting, and adoption, if they choose. — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) June 24, 2022

Por su parte, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, anunció que convocará a la legislatura de su estado, para que se pronuncie cuanto antes sobre la prohibición del aborto. “La decisión de la Corte Suprema es clara, y ahora depende de los estados abordar este importante tema. Lo haremos lo antes posible en Indiana”, dijo Holcomb en Twitter.

I have been clear in stating I am pro-life. We have an opportunity to make progress in protecting the sanctity of life, and that’s exactly what we will do. — Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) June 24, 2022

Previamente, el ex vicepresidente Mike Pence aplaudió la decisión, afirmando que con esta el aborto queda enterrado “en el olvido”. “Devolviendo el tema del aborto a los estados y al pueblo, la Corte Suprema ha corregido un error histórico”, afirmó Pence en Twitter, brazo derecho durante la presidencia de Donald Trump.

Now that Roe v. Wade has been consigned to the ash heap of history, a new arena in the cause of life has emerged and it is incumbent on all who cherish the sanctity of life to resolve that we will take the defense of the unborn… — Mike Pence (@Mike_Pence) June 24, 2022

*Con información de AFP